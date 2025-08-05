Уитакер: Новые санкции являются очевидным шагом США в украинском урегулировании

Введение новых санкций против России со стороны Соединённых Штатов является очевидным следующим шагом в попытках урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против <...> Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил дипломат.

Уитакер выразил уверенность в том, что, несмотря на способность России адаптироваться к западным ограничениям, американский лидер Дональд Трамп намерен использовать санкционный инструмент для «создания условий» для прекращения огня на Украине.