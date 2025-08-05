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Регион
5 августа, 03:16

Уитакер: Новые санкции являются очевидным шагом США в украинском урегулировании

Мэттью Уитакер. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Мэттью Уитакер. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Введение новых санкций против России со стороны Соединённых Штатов является очевидным следующим шагом в попытках урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против <...> Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил дипломат.

Уитакер выразил уверенность в том, что, несмотря на способность России адаптироваться к западным ограничениям, американский лидер Дональд Трамп намерен использовать санкционный инструмент для «создания условий» для прекращения огня на Украине.

Трамп пообещал ввести новые санкции, но отметил способность России их обходить
Трамп пообещал ввести новые санкции, но отметил способность России их обходить

Ранее в Совете Федерации выразили уверенность в том, что новые санкции, которыми угрожает президент США, вряд ли достигнут желаемого эффекта, поскольку Россия адаптировалась и приобрела опыт работы в условиях ограничений. Попытки США воздействовать на Индию, Китай и Бразилию, как на потребителей российских энергоносителей, не приведут к успеху, так как эти страны официально заявили о своей готовности защищать собственные интересы.

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Антон Голыбин
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