«Мы приспособились»: В Совфеде раскрыли, каким будет эффект от новых санкций Трампа
Сенатор Джабаров: Новые санкции США не сломают российскую экономику
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Санкции, которыми угрожает России президент США Дональд Трамп, вряд ли дадут желаемый им эффект, поскольку РФ приспособилась и научилась работать в условиях ограничений. Об этом заявил в беседе с RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, хотя санкции всегда создают определённые сложности, они стали для России уроком выживания в экстремальных условиях.
«Мы приспособились. То, на что уповает Трамп, не сработает. Он работает на вторичные санкции для Индии, Китая, для потребителей российских энергоносителей. Уже и Бразилия, и Индия, и Китай официально заявили, что не пойдут на поводу американцев в ущерб своим интересам», — указал Джабаров.
Кроме того, сенатор предположил, что подобные заявления американского лидера скорее рассчитаны на внутреннюю аудиторию США. По его мнению, в Вашингтоне есть те, кто наталкивает главу Белого дома на путь эскалации в отношениях с РФ. Так он пытается угодить своим оппонентам внутри страны и сторонникам жёсткой линии.
Кстати, сам американский президент тоже понимает, что Россия довольно успешно научилась обходить всевозможные ограничения. Ранее глава США отметил, что Вашингтон введёт санкции, однако неизвестно, насколько хорошо они сработают, учитывая умение РФ маневрировать между ними.