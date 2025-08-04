«Мы приспособились»: В Совфеде раскрыли, каким будет эффект от новых санкций Трампа

Санкции, которыми угрожает России президент США Дональд Трамп, вряд ли дадут желаемый им эффект, поскольку РФ приспособилась и научилась работать в условиях ограничений. Об этом заявил в беседе с RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, хотя санкции всегда создают определённые сложности, они стали для России уроком выживания в экстремальных условиях.

«Мы приспособились. То, на что уповает Трамп, не сработает. Он работает на вторичные санкции для Индии, Китая, для потребителей российских энергоносителей. Уже и Бразилия, и Индия, и Китай официально заявили, что не пойдут на поводу американцев в ущерб своим интересам», — указал Джабаров.

Кроме того, сенатор предположил, что подобные заявления американского лидера скорее рассчитаны на внутреннюю аудиторию США. По его мнению, в Вашингтоне есть те, кто наталкивает главу Белого дома на путь эскалации в отношениях с РФ. Так он пытается угодить своим оппонентам внутри страны и сторонникам жёсткой линии.