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Регион
5 августа, 03:22

Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани достигла почти тысячи автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

В очереди к Крымскому мосту на ручной досмотр со стороны Тамани находится 918 автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к переправе. Отмечается, что время ожидания около трёх часов.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — уточняет телеграм-канал.

В очередях на подъезде к Крымскому мосту стоят уже более четырёх тысяч машин
В очередях на подъезде к Крымскому мосту стоят уже более четырёх тысяч машин

Напомним, ранее у Крымского моста со стороны Тамани образовалась очередь из 712 машин. Уточняется, что с керченской стороны очередь на досмотр отсутствует.

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Алена Пенчугина
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