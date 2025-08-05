Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани достигла почти тысячи автомобилей
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В очереди к Крымскому мосту на ручной досмотр со стороны Тамани находится 918 автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к переправе. Отмечается, что время ожидания около трёх часов.
«Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — уточняет телеграм-канал.
Напомним, ранее у Крымского моста со стороны Тамани образовалась очередь из 712 машин. Уточняется, что с керченской стороны очередь на досмотр отсутствует.