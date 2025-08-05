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5 августа, 03:51

Следствие раскрыло автопарк террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

ТАСС: Обвиняемые в теракте в Крокусе использовали четыре автомобиля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» установлено, что обвиняемые и их сообщники приобрели не менее четырёх автомобилей различных марок. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Машины использовались для подготовки и проведения террористической акции. Также отмечается, что для конспирации участники преступной организации использовали автомобили такси.

«Для обеспечения мобильности и передвижения членов террористической организации при подготовке и совершении преступлений на территории Российской Федерации организаторами и участниками террористической организации, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были приисканы, приобретены, а также предоставлены автомобили марок: Renault Symbol, Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Kia Rio, а также иные неустановленные транспортные средства», — говорится в документах.

Следствие установило, что в автомобиле Mitsubishi Lancer был оборудован тайник, который использовали для транспортировки оружия из Дагестана в Подмосковье. В день теракта злоумышленники прибыли к «Крокус Сити Холлу» на автомобиле Renault Symbol и попытались скрыться на нём же.

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Ранее следствие выяснило, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия. Хусейн Хамидов*, по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан»** и её участников, использовал свои банковские счета для переводов денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности организации и совершения преступлений, включая покупку оружия.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

** Террористическая организация, запрещённая в России.

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Антон Голыбин
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