Следствие раскрыло автопарк террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

В ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» установлено, что обвиняемые и их сообщники приобрели не менее четырёх автомобилей различных марок. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Машины использовались для подготовки и проведения террористической акции. Также отмечается, что для конспирации участники преступной организации использовали автомобили такси.

«Для обеспечения мобильности и передвижения членов террористической организации при подготовке и совершении преступлений на территории Российской Федерации организаторами и участниками террористической организации, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были приисканы, приобретены, а также предоставлены автомобили марок: Renault Symbol, Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Kia Rio, а также иные неустановленные транспортные средства», — говорится в документах.

Следствие установило, что в автомобиле Mitsubishi Lancer был оборудован тайник, который использовали для транспортировки оружия из Дагестана в Подмосковье. В день теракта злоумышленники прибыли к «Крокус Сити Холлу» на автомобиле Renault Symbol и попытались скрыться на нём же.

Ранее следствие выяснило, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия. Хусейн Хамидов*, по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан»** и её участников, использовал свои банковские счета для переводов денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности организации и совершения преступлений, включая покупку оружия.