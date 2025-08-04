Суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в Крокусе на полгода
Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидокрами Муродали Рачабализода*. Обложка © Life.ru
Срок предварительного заключения для 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» продлён ещё на полгода. Решение вынесено Вторым Западным окружным военным судом. Об этом рассказала адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.
«Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым сроком на полгода — до 07.01.2026», — сказала она в беседе с ТАСС.
Напомним, что сегодня обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» доставили на первое заседание в зал Мосгорсуда. Слушания закрыты для публики и СМИ из-за секретности материалов. Перед судом предстали 19 человек — четверо исполнителей и 15 соучастников. Из пособников восемь человек частично признали свою вину, а семеро полностью её отвергли. Все фигуранты дела остаются под арестом, пока суд продолжает углубляться в материалы.
Теракт в «Крокус сити холле» произошёл вечером 22 марта 2024 года, когда зрители собирались на концерт группы «Пикник». Террористы, войдя в зал, незамедлительно открыли огонь по людям, не щадя даже детей. Из 149 погибших почти половина — около 70 человек — скончались не от огнестрельных ранений, а от пожара и угарного газа. Причиной их смерти стала термоингаляционная травма — ожоги дыхательных путей и отравление дымом.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.