Суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в Крокусе на полгода

Срок предварительного заключения для 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» продлён ещё на полгода. Решение вынесено Вторым Западным окружным военным судом. Об этом рассказала адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым сроком на полгода — до 07.01.2026» , — сказала она в беседе с ТАСС.

Теракт в «Крокус сити холле» произошёл вечером 22 марта 2024 года, когда зрители собирались на концерт группы «Пикник». Террористы, войдя в зал, незамедлительно открыли огонь по людям, не щадя даже детей. Из 149 погибших почти половина — около 70 человек — скончались не от огнестрельных ранений, а от пожара и угарного газа. Причиной их смерти стала термоингаляционная травма — ожоги дыхательных путей и отравление дымом.