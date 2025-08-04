«Думали, нас будут по очереди уничтожать»: Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как пережила нападение

Татьяна Рузанова, пострадавшая при теракте «Крокус сити холле», рассказала, что чувствовала в те минуты. По её словам, реальное осознание произошедшего пришло далеко не сразу — сначала было просто чувство ужаса и непонимания, живы ли они останутся.

По словам Татьяны, она пришла на судебное заседание, чтобы понять, как продвигается дело. Хотя серьёзных физических травм у неё не было, психологические последствия ощущаются до сих пор. Женщины рассказала, что каждый год ходит с приятелем на концерты группы «Пикник», и несмотря на трагедию, в этом году тоже были. Но в тот раз им просто «повезло», стрельба началась прямо перед ними, их спасли люди, которые шли впереди. Рузанова также отметила, что только сейчас узнала о возможности подать гражданский иск. По её словам, многие пострадавшие обсуждают, как это можно сделать.