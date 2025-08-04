«Думали, нас будут по очереди уничтожать»: Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как пережила нападение
Пострадавшая при теракте в Крокусе призвала по максимуму наказать обвиняемых
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Татьяна Рузанова, пострадавшая при теракте «Крокус сити холле», рассказала, что чувствовала в те минуты. По её словам, реальное осознание произошедшего пришло далеко не сразу — сначала было просто чувство ужаса и непонимания, живы ли они останутся.
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«Было не понять, что происходит… Будем ли мы заложниками или нас просто по очереди уничтожат. Осознание пришло позже», — сказала Татьяна в разговоре с журналистами.
По словам Татьяны, она пришла на судебное заседание, чтобы понять, как продвигается дело. Хотя серьёзных физических травм у неё не было, психологические последствия ощущаются до сих пор. Женщины рассказала, что каждый год ходит с приятелем на концерты группы «Пикник», и несмотря на трагедию, в этом году тоже были. Но в тот раз им просто «повезло», стрельба началась прямо перед ними, их спасли люди, которые шли впереди. Рузанова также отметила, что только сейчас узнала о возможности подать гражданский иск. По её словам, многие пострадавшие обсуждают, как это можно сделать.
На вопрос о наказании для террористов женщина подчеркнула, что хотела бы максимально возможного.
Ранее сообщалось, что суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходит в закрытом режиме — из-за наличия секретных материалов. СМИ и общественность на заседания не допускаются. Из 15 фигурантов дела восемь частично признали свою вину, семеро — полностью её отвергли. Все обвиняемые находятся под стражей, суд продолжает рассматривать материалы дела.
Теракт в «Крокус сити холле» произошёл вечером 22 марта 2024 года. Четверо террористов открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», подожгли зал и скрылись. Погибли 149 человек, включая 6 детей, ранены 551. Следствие завершено в июне 2025 года, обвинения предъявлены 27 фигурантам, включая исполнителей и пособников. Подготовка велась с 2023 года в Турции и Афганистане, оружие хранилось в Каспийске и Красногорске. Ущерб оценивается в 5,7–12 млрд рублей. В марте 2025 года был открыт мемориал жертвам теракта.