Обвиняемых по делу «Крокуса» доставили на первое заседание в зал Мосгорсуда
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Фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Мосгорсуд. Сегодня, 4 августа, начнётся рассмотрение дела по существу. Life.ru публикует видео из зала суда.
Обвиняемых по делу «Крокуса» доставили на первое заседание в зал Мосгорсуда. Видео © Life.ru
Второй Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению дела в здании Мосгорсуда. Такое решение принято из-за большей вместительности зала, что позволит провести процесс максимально организованно. Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокусе» начнётся сегодня. Обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений.
Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не просто открывали огонь по посетителям, но и целенаправленно искали тех, кто пытался спрятаться. Террористы сразу же после входа в зал начали стрелять по людям, в том числе по детям. Почти половина погибших — около 70 человек из 149 — скончались не от огнестрельных ранений, а от пожара и последующего отравления угарным газом. Жертвы умерли от термоингаляционной травмы — ожогов верхних дыхательных путей и отравления дымом.