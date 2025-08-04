Обвиняемых по делу «Крокуса» доставили на первое заседание в зал Мосгорсуда

Фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Мосгорсуд. Сегодня, 4 августа, начнётся рассмотрение дела по существу. Life.ru публикует видео из зала суда.

Второй Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению дела в здании Мосгорсуда. Такое решение принято из-за большей вместительности зала, что позволит провести процесс максимально организованно. Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокусе» начнётся сегодня. Обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений.