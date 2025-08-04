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4 августа, 08:42

Обвиняемых по делу «Крокуса» доставили на первое заседание в зал Мосгорсуда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Мосгорсуд. Сегодня, 4 августа, начнётся рассмотрение дела по существу. Life.ru публикует видео из зала суда.

Обвиняемых по делу «Крокуса» доставили на первое заседание в зал Мосгорсуда. Видео © Life.ru

Второй Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению дела в здании Мосгорсуда. Такое решение принято из-за большей вместительности зала, что позволит провести процесс максимально организованно. Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокусе» начнётся сегодня. Обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений.

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Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не просто открывали огонь по посетителям, но и целенаправленно искали тех, кто пытался спрятаться. Террористы сразу же после входа в зал начали стрелять по людям, в том числе по детям. Почти половина погибших — около 70 человек из 149 — скончались не от огнестрельных ранений, а от пожара и последующего отравления угарным газом. Жертвы умерли от термоингаляционной травмы — ожогов верхних дыхательных путей и отравления дымом.

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Милена Скрипальщикова
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