Следствие установило сумму, выделенную на оружие для теракта в «Крокусе»

Организаторы террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье предоставили 350 тысяч рублей на приобретение вооружения для совершения преступления. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

В документах следствия говорится, что Хусейн Хамидов*, по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан»** и её участников, использовал свои банковские счета для переводов денежных средств. Они предназначались для обеспечения деятельности террористической организации и совершения преступлений, включая покупку оружия, которое было применено в теракте. В частности, 24 февраля 2024 года, находясь в Екатеринбурге, Хамидов* перевёл 350 000 рублей со своего счёта на банковский счёт Шахромджона Гадоева*.

Следствие установило, что Гадоев* перевёз из Дагестана в Подмосковье на автомобиле, оборудованном тайником, три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1381 патрона. Позже он передал оружие и боеприпасы Шамсидину Фаридуни*, одному из непосредственных исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл».

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами стали 149 человек. Четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* — были задержаны в Брянской области при попытке скрыться на Украине. Позже были задержаны и соучастники нападавших, среди которых Умеджон Солиев*, Зубайдулло Исмоилов* и Шахромджон Гадоев*.