Следствие установило сумму, выделенную на оружие для теракта в «Крокусе»
ТАСС: Организаторы теракта в Крокусе выделили 350 тысяч рублей на оружие
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Организаторы террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье предоставили 350 тысяч рублей на приобретение вооружения для совершения преступления. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
В документах следствия говорится, что Хусейн Хамидов*, по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан»** и её участников, использовал свои банковские счета для переводов денежных средств. Они предназначались для обеспечения деятельности террористической организации и совершения преступлений, включая покупку оружия, которое было применено в теракте. В частности, 24 февраля 2024 года, находясь в Екатеринбурге, Хамидов* перевёл 350 000 рублей со своего счёта на банковский счёт Шахромджона Гадоева*.
Следствие установило, что Гадоев* перевёз из Дагестана в Подмосковье на автомобиле, оборудованном тайником, три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1381 патрона. Позже он передал оружие и боеприпасы Шамсидину Фаридуни*, одному из непосредственных исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл».
Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами стали 149 человек. Четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* — были задержаны в Брянской области при попытке скрыться на Украине. Позже были задержаны и соучастники нападавших, среди которых Умеджон Солиев*, Зубайдулло Исмоилов* и Шахромджон Гадоев*.
Напомним, что вчера обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» предстали перед Мосгорсудом на первом заседании. Слушания проходят в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Перед судом предстали 19 человек, включая четырёх исполнителей и 15 соучастников. Из числа пособников восемь человек частично признали свою вину, а семеро полностью её отрицают. Суд продлил арест всем фигурантам дела на полгода, пока продолжается изучение материалов.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
** Террористическая организация, запрещённая в России.