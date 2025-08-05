Компания SpaceX запустила спутниковую связь Starlink в Сомали

Американская компания SpaceX объявила о запуске услуги спутникового интернета Starlink на территории Сомали. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.

« Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Сомали!» — говорится в сообщении.

А ранее стало известно, что китайские учёные ищут способ ликвидации потенциальной угрозы от спутников связи Starlink. Правительство утверждает, что спутники могут быть опасными из-за текущей геополитической обстановки, когда Штаты шпионят за всеми. Китай намерен перепробовать многое, включая подводные лодки-невидимки с лазерами, ударные спутники и саботаж поставок.