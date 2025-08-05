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5 августа, 03:47

Компания SpaceX запустила спутниковую связь Starlink в Сомали

Столица Сомали Могадишо. Обложка © Unsplash / Abdalla Emiir

Столица Сомали Могадишо. Обложка © Unsplash / Abdalla Emiir

Американская компания SpaceX объявила о запуске услуги спутникового интернета Starlink на территории Сомали. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.

Карта покрытия сети Starlink. Фото © X / Starlink

Карта покрытия сети Starlink. Фото © X / Starlink

«Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Сомали!» — говорится в сообщении.

Провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink в ответ на пошлины США
Провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink в ответ на пошлины США

А ранее стало известно, что китайские учёные ищут способ ликвидации потенциальной угрозы от спутников связи Starlink. Правительство утверждает, что спутники могут быть опасными из-за текущей геополитической обстановки, когда Штаты шпионят за всеми. Китай намерен перепробовать многое, включая подводные лодки-невидимки с лазерами, ударные спутники и саботаж поставок.

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Тимур Хингеев
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