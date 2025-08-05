СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера Бардаша

Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает факт объявления в розыск осуждённого украинского продюсера и основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша. Информация об этом содержится в базе данных ведомства, сообщает РИА «Новости».

По данным СБУ, в мае 2024 года Бардашу заочно были предъявлены обвинения. Спецслужба заявила о возбуждении против него уголовного дела по нескольким статьям, включая «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «распространение материалов с призывами к изменению границ», «пропаганду войны» и «оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины».

Бардаш находится в розыске с конца мая 2024 года. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что музыкант получил российское гражданство в Луганске. Бардаш известен как основатель и продюсер таких проектов, как Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», «Луна», «Коррупция» и других.