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Регион
5 августа, 04:18

СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера Бардаша

Продюсер Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша

Продюсер Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша

Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает факт объявления в розыск осуждённого украинского продюсера и основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша. Информация об этом содержится в базе данных ведомства, сообщает РИА «Новости».

По данным СБУ, в мае 2024 года Бардашу заочно были предъявлены обвинения. Спецслужба заявила о возбуждении против него уголовного дела по нескольким статьям, включая «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «распространение материалов с призывами к изменению границ», «пропаганду войны» и «оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины».

Бардаш находится в розыске с конца мая 2024 года. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что музыкант получил российское гражданство в Луганске. Бардаш известен как основатель и продюсер таких проектов, как Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», «Луна», «Коррупция» и других.

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Ранее сообщалось, что винницкий городской суд заочно приговорил Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В обвинительном заключении утверждается, что музыкант якобы занимался «разжиганием национальной и религиозной вражды» и демонстрировал «негативное отношение к украинскому народу». Представительница артиста иронично отреагировала на новость о конфискации, заявив, что у продюсера никогда не было имущества на территории Украины.

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Антон Голыбин
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