За ночь расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ
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За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
13 дронов сбили над Брянской областью, семь — над территорией Ростовской области. По два БПЛА уничтожили над Калужской и Смоленской областями.
Ранее в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м был ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. К счастью, никто из людей не пострадал.