За ночь расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

13 дронов сбили над Брянской областью, семь — над территорией Ростовской области. По два БПЛА уничтожили над Калужской и Смоленской областями.