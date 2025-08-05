Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы энергетической таможни Комара

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении главы энергетической таможни Анатолия Комара по подозрению в незаконном обогащении. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, внимание следствия привлекло имущество семьи чиновника, которая после февраля 2022 года построила роскошный особняк в пригороде Киева стоимостью около 70 миллионов гривен. Сам Комар передвигается на представительском Mercedes S‑Class, а его дочь обучается на платной основе в Королевском колледже в Лондоне.

Министерство финансов Незалежной сообщило, что руководителя энергетической таможни временно отстранили от должности. Основанием для решения стали публикации о его образе жизни, который, по оценке журналистов, существенно превышает официальные доходы.