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5 августа, 04:47

Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы энергетической таможни Комара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении главы энергетической таможни Анатолия Комара по подозрению в незаконном обогащении. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, внимание следствия привлекло имущество семьи чиновника, которая после февраля 2022 года построила роскошный особняк в пригороде Киева стоимостью около 70 миллионов гривен. Сам Комар передвигается на представительском Mercedes S‑Class, а его дочь обучается на платной основе в Королевском колледже в Лондоне.

Министерство финансов Незалежной сообщило, что руководителя энергетической таможни временно отстранили от должности. Основанием для решения стали публикации о его образе жизни, который, по оценке журналистов, существенно превышает официальные доходы.

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А ранее высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу народного депутата Алексея Кузнецова, представляющего партию Владимира Зеленского «Слуга народа». Дело связано с приобретением беспилотников и средствами РЭБ. Парламентарий может выйти под залог в размере 8 миллионов гривен или же оставаться под стражей 60 дней.

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Тимур Хингеев
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