Губернатор Солодов потребовал отставки главы Вилючинска из-за претензий жителей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о необходимости отставки главы Вилючинска Ивана Головчака. Решение связано с нареканиями местных жителей, особенно после сильного землетрясения. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«Считаю текущую работу администрации города и особенно – реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал Солодов.

Губернатор добавил, что лично провёл объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, убедившись в справедливости претензий жителей.