За сутки на Камчатке зафиксировано семь ощутимых землетрясений

В Петропавловске-Камчатском в течение суток было зафиксировано семь ощутимых землетрясений, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Там добавили, что всего в регионе за этот период произошло свыше 85 сейсмособытий.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,7. Это самый высокий показатель с 1952 года. Подземные толчки силой до восьми баллов были зафиксированы и на северных Курилах. В Камчатском крае и в Северо-Курильском районе объявляли угрозу цунами. В результате сейсмособытия повреждения получила портовая инфраструктура и другие объекты, пострадали несколько человек. Позднее учёные предупредили о возможности опасных афтершоков в регионе в ближайшие несколько суток. В целом же афтершоковый процесс, как прогнозируют эксперты, может продлиться несколько месяцев.