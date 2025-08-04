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Регион
3 августа, 21:58

За сутки на Камчатке зафиксировано семь ощутимых землетрясений

Обложка © freepik/wirestock

Обложка © freepik/wirestock

В Петропавловске-Камчатском в течение суток было зафиксировано семь ощутимых землетрясений, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Там добавили, что всего в регионе за этот период произошло свыше 85 сейсмособытий.

«С 9 утра (00:00 мск) 3 августа до 8 утра 4 августа (23:00 мск 3 августа) произошло семь ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 85», — сказано в сообщении.

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Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,7. Это самый высокий показатель с 1952 года. Подземные толчки силой до восьми баллов были зафиксированы и на северных Курилах. В Камчатском крае и в Северо-Курильском районе объявляли угрозу цунами. В результате сейсмособытия повреждения получила портовая инфраструктура и другие объекты, пострадали несколько человек. Позднее учёные предупредили о возможности опасных афтершоков в регионе в ближайшие несколько суток. В целом же афтершоковый процесс, как прогнозируют эксперты, может продлиться несколько месяцев.

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Виталий Приходько
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