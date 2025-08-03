15 секунд на спасение: Названы фатальные ошибки при землетрясении, которые могут стоить жизни

Около 20% территории России расположено в зонах сейсмической активности с интенсивностью более 7 баллов. В такие регионы входят Северный Кавказ, Прибайкалье, Приморье, Сахалин, Камчатка и Курильские острова. Толчки с силой 5-6 баллов ощущается большинством людей как внутри помещений, так и на улице, при этом возможны падения мебели. В случае землетрясений силой 7 баллов возможны повреждения зданий, обрушения отдельных их частей, трещины на дорогах и оползни. При землетрясениях более 6 баллов на побережье существует риск возникновения цунами.

Профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета Марина Костюченко напомнила, что землетрясения опасны не только первыми толчками, но и повторными — автошоками, которые обычно происходят в течение месяца после основного события и могут стать причиной травм.

«Самые частые травмы во время землетрясения — травмы головы и конечностей — около 50% случаев; ушибы мягких тканей — до 90%; синдром длительного сдавливания, когда человек оказывается под завалами — от 3,8 до 29% случаев. Угрозу жизни составляют кровотечения в результате полученных травм — таким пострадавшим первая помощь должна быть оказана незамедлительно», — отметила доктор медицинских наук.

Она призвала при первых признаках землетрясения покинуть здания за 15-20 секунд выйти из здания либо найти безопасное пространство у внутренней капитальной стены или в углу подальше от окон и тяжёлых предметов. В случае угрозы цунами при нахождении на побережье важно как можно быстрее покинуть прибрежную зону и подняться на возвышенность высотой 30-40 метров или уйти как минимум на 2-3 километра вглубь суши.