15 секунд на спасение: Названы фатальные ошибки при землетрясении, которые могут стоить жизни
Профессор Костюченко: При землетрясении важно за 15-20 секунд выйти из здания
Землетрясение. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Около 20% территории России расположено в зонах сейсмической активности с интенсивностью более 7 баллов. В такие регионы входят Северный Кавказ, Прибайкалье, Приморье, Сахалин, Камчатка и Курильские острова. Толчки с силой 5-6 баллов ощущается большинством людей как внутри помещений, так и на улице, при этом возможны падения мебели. В случае землетрясений силой 7 баллов возможны повреждения зданий, обрушения отдельных их частей, трещины на дорогах и оползни. При землетрясениях более 6 баллов на побережье существует риск возникновения цунами.
Профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета Марина Костюченко напомнила, что землетрясения опасны не только первыми толчками, но и повторными — автошоками, которые обычно происходят в течение месяца после основного события и могут стать причиной травм.
«Самые частые травмы во время землетрясения — травмы головы и конечностей — около 50% случаев; ушибы мягких тканей — до 90%; синдром длительного сдавливания, когда человек оказывается под завалами — от 3,8 до 29% случаев. Угрозу жизни составляют кровотечения в результате полученных травм — таким пострадавшим первая помощь должна быть оказана незамедлительно», — отметила доктор медицинских наук.
Она призвала при первых признаках землетрясения покинуть здания за 15-20 секунд выйти из здания либо найти безопасное пространство у внутренней капитальной стены или в углу подальше от окон и тяжёлых предметов. В случае угрозы цунами при нахождении на побережье важно как можно быстрее покинуть прибрежную зону и подняться на возвышенность высотой 30-40 метров или уйти как минимум на 2-3 километра вглубь суши.
Если человек оказался в воде, он должен постараться зацепиться за плавающие предметы, освободиться от мокрой одежды и обуви для защиты от потоков воды, несущих опасные предметы. Собеседница RG.ru подчеркнула, что длительное нахождение в воде опасно переохлаждением, поэтому пострадавших необходимо согреть и обработать травмы. Также по возможности необходимо оказывать первую помощь себе и окружающим.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение наградить врачей с Камчатки, которые не стали прерывать операцию из-за мощнейшего землетрясения, произошедшего 30 июля. Толчки магнитудой 8,7 балла застали медиков врасплох, но они не нарушили клятву Гиппократа. Позже врачи отметили, что остановить операцию было попросту невозможно. Смелые российские специалисты даже восхитили иностранцев.