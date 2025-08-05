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Регион
5 августа, 05:28

«По-тихому замяли»: Зеленский назвал отморозками сотрудников ТЦК после бунта в Виннице

Зеленский высказался по поводу бунта женщин против ТЦК в Виннице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые прокомментировал массовые бунты, произошедшие в Виннице из-за задержания сотни мужчин сотрудниками ТЦК. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Отморозки тэцэкашные устроил там почти «Панаму»: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов... Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил Владимир Зеленский.

Он также признался, что «сдал» нескольких своих сообщников Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), и против них были возбуждены уголовные дела.

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Напомним, в ночь на 2 августа протестующие попытались прорваться на территорию городского спорткомплекса «Локомотив» в Виннице, где находилось около сотни мужчин, привезённых туда сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных взломали ворота комплекса в попытке освободить родных. В итоге новобранцев вывели через запасной выход. Протесты также проходили в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и оккупированном Запорожье.

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Мария Любицкая
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