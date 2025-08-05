«По-тихому замяли»: Зеленский назвал отморозками сотрудников ТЦК после бунта в Виннице

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые прокомментировал массовые бунты, произошедшие в Виннице из-за задержания сотни мужчин сотрудниками ТЦК. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Отморозки тэцэкашные устроил там почти «Панаму»: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов... Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил Владимир Зеленский.

Он также признался, что «сдал» нескольких своих сообщников Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), и против них были возбуждены уголовные дела.