«По-тихому замяли»: Зеленский назвал отморозками сотрудников ТЦК после бунта в Виннице
Зеленский высказался по поводу бунта женщин против ТЦК в Виннице
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Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые прокомментировал массовые бунты, произошедшие в Виннице из-за задержания сотни мужчин сотрудниками ТЦК. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.
«Отморозки тэцэкашные устроил там почти «Панаму»: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов... Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил Владимир Зеленский.
Он также признался, что «сдал» нескольких своих сообщников Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), и против них были возбуждены уголовные дела.
Напомним, в ночь на 2 августа протестующие попытались прорваться на территорию городского спорткомплекса «Локомотив» в Виннице, где находилось около сотни мужчин, привезённых туда сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных взломали ворота комплекса в попытке освободить родных. В итоге новобранцев вывели через запасной выход. Протесты также проходили в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и оккупированном Запорожье.