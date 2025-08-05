«Следы бесчеловечных преступлений»: ВСУ казнили мужчину в районе Красноармейска в ДНР

В одном из домов под Красноармейском бойцы ВС РФ обнаружили тело казнённого мирного жителя. И судя по всему, это было сделано недавно. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Что стало причинной — пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем. Однако по страшному опыту освобождения Селидово, где было обнаружено большое количество казнённых мирных жителей, можно сказать одно — это только начало и чем дальше, тем, увы, больше будет обнаружено следов бесчеловечных преступлений», — сообщили в силовых структурах.

На вид мужчине было за 50. Ноги были связаны футболкой, а руками он, судя по всему, пытался закрыться от выстрела. Причины казни пока точно не установлены. Он подчеркнул, что случаи таких находок могут участиться по мере продвижения российских войск.