Будет курировать ближнее зарубежье: В администрации президента создают новое управление

В администрации президента РФ может появиться новое управление, которое займётся гуманитарным сотрудничеством и продвижением «мягкой силы» в странах ближнего зарубежья и Глобального Юга, сообщила газета «Ведомости».

«Управление будет заниматься в первую очередь «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами. Ещё один (из источников «Ведомостей» близких к АП — прим. Life.ru) поясняет, что в задачи новой структуры будет входить также продвижение «мягкой силы», — говорится в материале.

По данным источников, изменения в структуре администрации могут произойти уже в августе–сентябре. Новое управление сосредоточится на взаимодействии с рядом стран ближнего зарубежья, а также будет курировать гуманитарные инициативы в некоторых регионах Глобального Юга. В числе задач — развитие культурных, образовательных и информационных проектов за рубежом, а также продвижение российских интересов за счёт так называемой «мягкой силы». Руководителем может стать человек с опытом в сложных государственных инициативах. Не исключено, что основу нового блока составит нынешнее управление по приграничному сотрудничеству.