Разбил арбуз, дверь и девушку: Режиссёр Лабутин устроил пьяный погром в баре Москвы
В московском баре режиссёр Виталий Лабутин устроил дебош и ударил девушку
Режиссёр Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин. Обложка © labutinlab.com
Настоящий погром в столичном баре устроил режиссёр Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин. По данным Mash, под градусом он приставал к людям, ломал имущество и ударил одну из посетительниц.
Режиссёр Виталий Лабутин устроил дебош в московском баре. Видео © Telegram / Mash
Инцидент произошёл ночью с 3 на 4 августа на Автозаводской улице. По словам свидетелей, Лабутин был сильно пьян, приставал к отдыхающим, грубил охране и в какой-то момент разбил арбуз прямо на сцене. Один из гостей поскользнулся на липкой каше. Когда дебошира вывели, он выбил стекло входной двери, оторвал часть потолка, а затем ударил кулаком по собственной машине.
В ходе инцидента пострадали два человека — мужчину ранило осколками, а девушку режиссёр ударил по лицу. Лабутина доставили в отдел полиции. Комментировать произошедшее он отказался.
Это не первый скандал с участием режиссёра. В марте Виталий Лабутин уже устраивал настоящий «спектакль» в крафтовом баре на Тверской. Тогда, будучи пьяным, он набросился на бармена и сломал ему нос, ударил администратора по челюсти, повредив тому брекеты, а напоследок выбил стеклянную дверь заведения.