Разбил арбуз, дверь и девушку: Режиссёр Лабутин устроил пьяный погром в баре Москвы

Настоящий погром в столичном баре устроил режиссёр Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин. По данным Mash, под градусом он приставал к людям, ломал имущество и ударил одну из посетительниц.

Режиссёр Виталий Лабутин устроил дебош в московском баре. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл ночью с 3 на 4 августа на Автозаводской улице. По словам свидетелей, Лабутин был сильно пьян, приставал к отдыхающим, грубил охране и в какой-то момент разбил арбуз прямо на сцене. Один из гостей поскользнулся на липкой каше. Когда дебошира вывели, он выбил стекло входной двери, оторвал часть потолка, а затем ударил кулаком по собственной машине.

В ходе инцидента пострадали два человека — мужчину ранило осколками, а девушку режиссёр ударил по лицу. Лабутина доставили в отдел полиции. Комментировать произошедшее он отказался.