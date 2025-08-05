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5 августа, 07:01

Разбил арбуз, дверь и девушку: Режиссёр Лабутин устроил пьяный погром в баре Москвы

В московском баре режиссёр Виталий Лабутин устроил дебош и ударил девушку

Режиссёр Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин. Обложка © labutinlab.com

Режиссёр Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин. Обложка © labutinlab.com

Настоящий погром в столичном баре устроил режиссёр Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин. По данным Mash, под градусом он приставал к людям, ломал имущество и ударил одну из посетительниц.

Режиссёр Виталий Лабутин устроил дебош в московском баре. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл ночью с 3 на 4 августа на Автозаводской улице. По словам свидетелей, Лабутин был сильно пьян, приставал к отдыхающим, грубил охране и в какой-то момент разбил арбуз прямо на сцене. Один из гостей поскользнулся на липкой каше. Когда дебошира вывели, он выбил стекло входной двери, оторвал часть потолка, а затем ударил кулаком по собственной машине.

В ходе инцидента пострадали два человека — мужчину ранило осколками, а девушку режиссёр ударил по лицу. Лабутина доставили в отдел полиции. Комментировать произошедшее он отказался.

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Это не первый скандал с участием режиссёра. В марте Виталий Лабутин уже устраивал настоящий «спектакль» в крафтовом баре на Тверской. Тогда, будучи пьяным, он набросился на бармена и сломал ему нос, ударил администратора по челюсти, повредив тому брекеты, а напоследок выбил стеклянную дверь заведения.

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Милена Скрипальщикова
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