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5 августа, 07:05

ВСУшники в панике роют подземные укрытия из-за российских дронов

The Economist: ВСУ уходят в подземные укрытия из-за атак дронов России

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Украинские солдаты на передовой вынуждены использовать подземные укрытия из-за участившихся атак российских боевых дронов. Об этом пишет Economist.

«Мы уходим под землю», — приводят в материале слова военнослужащего.
В публикации также отмечается, что украинским военным стало сложнее выполнять свои задачи, так как российские дроны заметно расширили зону поражения. Кроме того, аналитики полагают, что дальнейшее развитие беспилотных систем может существенно трансформировать характер боевых действий уже в следующем году.
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Мария Любицкая
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