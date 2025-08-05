ВСУшники в панике роют подземные укрытия из-за российских дронов
The Economist: ВСУ уходят в подземные укрытия из-за атак дронов России
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Украинские солдаты на передовой вынуждены использовать подземные укрытия из-за участившихся атак российских боевых дронов. Об этом пишет Economist.
«Мы уходим под землю», — приводят в материале слова военнослужащего.
В публикации также отмечается, что украинским военным стало сложнее выполнять свои задачи, так как российские дроны заметно расширили зону поражения. Кроме того, аналитики полагают, что дальнейшее развитие беспилотных систем может существенно трансформировать характер боевых действий уже в следующем году.
Ранее российские инженеры анонсировали новый многообещающий проект военной техники будущего — беспилотный танк Т-72, получивший название «Штурм». Для ведения боя машина оснащена надежной 125-мм пушкой Д-414, системой быстрого автоматического заряжания на 22 выстрела и универсальным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.