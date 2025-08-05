Россиянам напомнили об изменениях правил налогообложения доходов по вкладам

В России с начала 2025 года вступили в силу обновлённые правила налогообложения доходов по банковским вкладам. Основные изменения коснулись порядка расчёта лимита и переноса его остатков на следующий год. Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, реформа направлена на «справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами».

Налог по-прежнему взимается только с процентов, превышающих необлагаемый лимит. В 2025 году он составил 210 тысяч рублей — это 1 млн рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку ЦБ в 2024 году (21%). Если доход по вкладам превышает лимит, применяется ставка 13%. Для суммы свыше 2,4 млн рублей налог увеличивается до 15%.

Среди других изменений — возможность переноса неиспользованного лимита на следующий год для вкладов сроком от 15 месяцев. Также, по словам Чаплина, не облагаются налогом эскроу-счета, проценты по вкладам со ставкой до 1% и доходы, полученные по наследству.

«Теперь неиспользованный лимит переносится на следующий год, что снижает налоговую нагрузку для вкладчиков», — подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.