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Регион
5 августа, 07:20

Выяснилось, сколько времени понадобится для зачистки Часова Яра

Пушилин: Несколько недель может уйти на полную зачистку Часова Яра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Завершение зачистки города Часов Яр в ДНР может растянуться на несколько недель. Об этом в эфире «Россия-24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Потребуется какое-то время на дозачистку самого города (Часова Яра — прим. Life.ru). Но, тем не менее, это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населённый пункт», — сказал он.

По словам чиновника, сейчас продолжается доочистка оставшихся очагов сопротивления. После того как территория будет полностью освобождена, начнётся следующий этап — разминирование города. Пушилин подчеркнул, что ситуация в Часовом Яре близка к финальной стадии, однако торопиться с выводами пока рано: зачистка населённого пункта требует времени и осторожности.

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Напомним, что контроль над Часовым Яром российские силы установили ещё 27 июля, однако боевые действия продолжались. В течение четырёх дней после взятия города проводилась зачистка — прочёсывались подвалы, чердаки и укрытия, где могли прятаться украинские военные. До 400 бойцов ВСУ, отказавшихся сдаться, были нейтрализованы в ходе сопротивления.

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Милена Скрипальщикова
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