Выяснилось, сколько времени понадобится для зачистки Часова Яра

Завершение зачистки города Часов Яр в ДНР может растянуться на несколько недель. Об этом в эфире «Россия-24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Потребуется какое-то время на дозачистку самого города (Часова Яра — прим. Life.ru). Но, тем не менее, это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населённый пункт», — сказал он.

По словам чиновника, сейчас продолжается доочистка оставшихся очагов сопротивления. После того как территория будет полностью освобождена, начнётся следующий этап — разминирование города. Пушилин подчеркнул, что ситуация в Часовом Яре близка к финальной стадии, однако торопиться с выводами пока рано: зачистка населённого пункта требует времени и осторожности.