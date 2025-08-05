Майор полиции из Алапаевска сбежал из города после изнасилования школьницы

В Свердловской области разгорается скандал: школьница забеременела после общения с сотрудником МВД. Мужчина сбежал, не дожидаясь следствия. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевский.

«Всего две недели прошло, как в отношении него возбудили уголовное дело из-за интима с несовершеннолетней. Он не стал дожидаться завершения предварительного следствия», — написал он.

В центре резонансного дела — полицейский из Алапаевска, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Школьнице 15 лет, и сейчас она беременна. В отношении майора уже возбуждено уголовное дело, а сам он уволен из органов. После этого он покинул Свердловскую область. Решение девушки сохранить ребёнка пока не озвучено.