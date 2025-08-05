Российский дрон «Дань-М» стал кошмаром для украинской обороны

Российский беспилотник «Дань-М» создаёт серьёзные проблемы украинской ПВО. Об этом сообщает американский журнал The National Interest со ссылкой на обозревателя Брэндона Вайхерта.

«Дань-М» вынуждает Украину использовать такие передовые средства обороны, как NASAMS или IRIS-T, тем самым истощая ограниченные запасы Киева этих сложных и дорогих западных систем ПВО», — отмечается в публикации.

Эксперт описывает российский дрон как эффективное и недорогое оружие, созданное на базе мишени, аналогичной американской крылатой ракете Tomahawk. С момента первого применения в 2025 году эти беспилотники стали серьёзным фактором на поле боя.

Аппараты оснащены турбореактивными двигателями, способны развивать скорость до 740 км/ч и действовать на высотах до 9000 метров. Их особенностью является возможность группового использования (роевые технологии) и запуска с различных носителей, включая вертолёты Ми-8.

Как отмечает издание, массовое применение «Дань-М», включая удар по Киеву 31 июля 2025 года с участием 550 дронов, заставляет Украину расходовать дорогостоящие ракеты ПВО, что создает стратегическое преимущество для России. Использование искусственного интеллекта делает эти беспилотники особенно эффективными против современных систем противовоздушной обороны.