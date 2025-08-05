Британские военные обладают подводными подразделениями, способными проводить сложные диверсионные операции, включая минирование судов. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, обсуждая данные российской разведки о планах Лондона спровоцировать экологическую катастрофу в международных водах.

«Свои возможности НАТО нам уже продемонстрировало в своё время, уничтожив «Северные потоки» на дне Балтики, — никто же всерьёз не верит, что это дело рук полусумасшедшего украинского аквалангиста», — подчеркнул парламентарий в разговоре с RT.