«Заминируют любые суда»: В ГД призвали не сомневаться в диверсионных возможностях Лондона
Депутат Журавлёв: Британия давно имеет подразделения для диверсий под водой
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Британские военные обладают подводными подразделениями, способными проводить сложные диверсионные операции, включая минирование судов. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, обсуждая данные российской разведки о планах Лондона спровоцировать экологическую катастрофу в международных водах.
«Свои возможности НАТО нам уже продемонстрировало в своё время, уничтожив «Северные потоки» на дне Балтики, — никто же всерьёз не верит, что это дело рук полусумасшедшего украинского аквалангиста», — подчеркнул парламентарий в разговоре с RT.
Журавлёв отметил, что у Великобритании имеются специальные подразделения, способные на более масштабные операции. По его мнению, британские специалисты обладают техническими возможностями для минирования любых судов, включая гражданские, а Лондон может предпринять подобные действия, несмотря на международные нормы, регулирующие безопасность гражданского судоходства.
Напомним, накануне СВР РФ сообщила, что спецслужбы Британии готовят облаву на суды российского теневого флота. В операции будут задействованы силы стран НАТО. Цель Лондона — спровоцировать серьёзный экологический кризис, чтобы использовать его как предлог для блокады поставок энергоносителей из России на международном уровне.