Врач раскрыла, чем опасна любимая многими поза «нога на ногу»

Длительное пребывание в сидячей позе с перекрещенными ногами способно со временем негативно сказаться на здоровье и спровоцировать возникновение различных заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт Мария Толстова. По её словам, такая поза может привести к изменению взаимного расположения позвоночника и тазовых костей, что увеличивает нагрузку на спинные мышцы, вызывая боли, усугубляет сколиоз и ухудшает состояние межпозвоночных дисков.

«При длительном нахождении в позе «нога на ногу» ухудшается венозный кровоток в ногах, кровь застаивается, кровоснабжение нижних конечностей нарушается. Это приводит к отёкам, онемению и болям в нижних конечностях. Всё это может стать причиной ряда заболеваний, таких как варикозная болезнь и тромбоз вен нижних конечностей», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, ухудшается циркуляция крови в органах малого таза, у женщин это может вызвать гинекологические заболевания и снизить репродуктивную функцию. У мужчин нарушение кровоснабжения в этой области способно вызвать проблемы в репродуктивной сфере и значительно повысить риск развития заболеваний простаты.

Также существенно возрастает травмирующая нагрузка на коленные и тазобедренные суставы, дополнила врач. Продолжительное нахождение в такой позе может даже привести к поражению малоберцового нерва из-за нарушения кровообращения, вызывая покалывание и онемение в ногах, боли в стопе и слабость мышц стоп.

Для поддержания здоровья и профилактики этих проблем врач советует соблюдать режим работы и отдыха. Во время сидячей работы за столом или компьютером необходимо делать короткие перерывы каждые 15-30 минут, выполняя простые упражнения для растяжки мышц ног, спины и шеи. Важно правильно организовать рабочее место, отрегулировать высоту стола и кресла, установить компьютер и настроить освещение.