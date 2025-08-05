Молодой сибиряк решил убить родного отца, который заставлял его работать и учиться
Kras Mash: В Красноярском крае 22-летний парень решил заказать убийство отца
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В Красноярске 22-летний парень попытался заказать убийство собственного отца, который, по его словам, мешал ему жить — заставлял работать и получать образование. Завершить задуманное молодой человек не успел: на стадии поиска киллера его задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщил Kras Mash.
Фигурантом уголовного дела стал Санан Н., 22-летний житель Красноярска. Следователи установили, что юноша испытывал личную неприязнь к отцу из-за давления и требований. Молодой человек начал искать наёмного убийцу, но вскоре попал в поле зрения спецслужб. Сотрудники ФСБ задержали его ещё до реализации плана. Сейчас ему грозит серьёзный срок.
Похожая ситуация недавно произошла и в Индии. В городе Гургаон 25-летнюю теннисистку Радхику Ядав, по версии следствия, убил собственный отец. Мужчину задевали насмешки соседей, которые упрекали его в том, что он живёт за счёт дочери.