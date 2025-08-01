Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену с годовалым сыном, избежит тюрьмы за убийства

Московская прокуратура будет требовать через суд принудительного лечения 39-летнего Александра Липатова, который в августе 2024 года убил жену с годовалым сыном, выбросив с 16 этажа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Место гибели матери и сына. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — уточнили в ведомстве.