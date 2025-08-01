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1 августа, 13:05

Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену с годовалым сыном, избежит тюрьмы за убийства

Москвича, скинувшего с 16-го этажа жену и сына, просят отправить в психбольницу

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Московская прокуратура будет требовать через суд принудительного лечения 39-летнего Александра Липатова, который в августе 2024 года убил жену с годовалым сыном, выбросив с 16 этажа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Место гибели матери и сына. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Место гибели матери и сына. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — уточнили в ведомстве.

Дело рассматривается по ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Сейчас материалы направлены в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый в двойном убийстве находится в СИЗО.

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Напомним, трагедия произошла в ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице столицы 25 августа прошлого года. 39-летний бывший сотрудник Центробанка выбросил из окна многоэтажки жену и сына, родившегося в 2023 году. Оба погибли на месте. По словам соседей, пара часто ругалась. Липатова задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Позже появились фото из их квартиры, которую разнёс обезумевший муж. Выяснилось, что проблемы с психикой у него наблюдались и до этого, однако был фактор, который окончательно свёл мужчину с ума.

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Татьяна Миссуми
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