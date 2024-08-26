Постоянно ругались: Соседи рассказали о семье москвича, выкинувшего в окно жену и ребёнка

Соседи рассказали о семье москвича, сбросившего жену и грудного ребёнка из окна 16-го этажа. По их словам, пара постоянно ругалась, а в домовых чатах даже гуляло видео их скандалов.

«Помню, как многие жаловались на то, что эта пара часто ссорится, конфликтует. Они иногда так голосили, что где-то даже видео было в наших домовых чатах, как слышно их крики», — уточнила соседка Светлана в беседе с интернет-изданием Regions.

На данный момент мужчина задержан. Он забаррикадировался в квартире и начал выкидывать из окна различные предметы после того, как расправился с женой и ребёнком. Как силовики штурмовали жилище, рассказал другой свидетель трагедии.

«Весь паркинг, въезды и выезды на территорию ЖК закрыли на месте работали полицейские, силовики начали штурм, потом мы узнали, что этого мужика задержали», — уточнил Сергей.