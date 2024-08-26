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25 августа, 22:08

Постоянно ругались: Соседи рассказали о семье москвича, выкинувшего в окно жену и ребёнка

Соседи сообщили о ссорах в семье москвича, выкинувшего жену и ребёнка с 16 этажа

Москвич выкинул жену и ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. Обложка © SHOT

Москвич выкинул жену и ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. Обложка © SHOT

Соседи рассказали о семье москвича, сбросившего жену и грудного ребёнка из окна 16-го этажа. По их словам, пара постоянно ругалась, а в домовых чатах даже гуляло видео их скандалов.

«Помню, как многие жаловались на то, что эта пара часто ссорится, конфликтует. Они иногда так голосили, что где-то даже видео было в наших домовых чатах, как слышно их крики», — уточнила соседка Светлана в беседе с интернет-изданием Regions.

На данный момент мужчина задержан. Он забаррикадировался в квартире и начал выкидывать из окна различные предметы после того, как расправился с женой и ребёнком. Как силовики штурмовали жилище, рассказал другой свидетель трагедии.

«Весь паркинг, въезды и выезды на территорию ЖК закрыли на месте работали полицейские, силовики начали штурм, потом мы узнали, что этого мужика задержали», — уточнил Сергей.

Были под наркотиками: Обезумевший москвич мог сначала выкинуть из окна дочь, а потом толкнуть жену
Были под наркотиками: Обезумевший москвич мог сначала выкинуть из окна дочь, а потом толкнуть жену

Ранее Life.ru удалось установить личность неадекватного москвича. 39-летнего мужчину зовут Александр Л., его жертвой оказалась 36-летняя Милена и младенец. Трагедия произошла в ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице столицы. Также известно, что мужчина до мая 2024 года семь лет проработал в Центробанке.

Борис Эльфанд
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