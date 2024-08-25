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25 августа, 09:52

Были под наркотиками: Обезумевший москвич мог сначала выкинуть из окна дочь, а потом толкнуть жену

Mash: Выбросивший жену и дочь из окна москвич с супругой принял наркотики

Александр Л., выбросивший жену и дочь из окна 16-го этажа в Москве, был под наркотиками. Как пишет Mash, сильнодействующие вещества принимали оба супруга.

По одной из версий, сначала Александр выбросил в окно младенца, после чего жену.

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Напомним, в Москве мужчина выбросил из окна 16-го этажа жену и младенца. Они погибли. По данным Life.ru, неадекватом оказался 39-летний Александр Л. Его уже задержали и отвезли в больницу. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из самой квартиры. Александр устроил там жуткий бардак.

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Life.ru

Матвей Константинов
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