Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:06

Почти три сотни мигрантов задержаны в московском хостеле

300 иностранцев задержаны в Москве за нарушение миграционного законодательства

В одном из хостелов в центре Москвы прошёл масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Операция проводилась при поддержке бойцов Росгвардии, которые обеспечивали силовое сопровождение следователей.

Рейд в хостеле Москвы. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу», — говорится в сообщении.

По итогам рейда задержаны 300 человек, которых подозревают в нарушении правил пребывания на территории России. Все они доставлены в отдел полиции для дальнейшей проверки. Мероприятие прошло в координации с военным следственным управлением Следственного комитета России.

«Выдворять кланами»: В ГД ратуют за пожизненный запрет на въезд иностранцам-преступникам
«Выдворять кланами»: В ГД ратуют за пожизненный запрет на въезд иностранцам-преступникам

Ранее в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси как минимум до конца 2025 года. Работодатели обязаны в течение трёх месяцев уволить всех иностранных работников и нанять на их место граждан России.

BannerImage

Обложка © Telegram / Росгвардия. Москва

Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar