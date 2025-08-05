Почти три сотни мигрантов задержаны в московском хостеле
300 иностранцев задержаны в Москве за нарушение миграционного законодательства
В одном из хостелов в центре Москвы прошёл масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Операция проводилась при поддержке бойцов Росгвардии, которые обеспечивали силовое сопровождение следователей.
Рейд в хостеле Москвы. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва
«В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу», — говорится в сообщении.
По итогам рейда задержаны 300 человек, которых подозревают в нарушении правил пребывания на территории России. Все они доставлены в отдел полиции для дальнейшей проверки. Мероприятие прошло в координации с военным следственным управлением Следственного комитета России.
Ранее в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси как минимум до конца 2025 года. Работодатели обязаны в течение трёх месяцев уволить всех иностранных работников и нанять на их место граждан России.
Обложка © Telegram / Росгвардия. Москва