«Информационная пустыня»: Туристов предупредили об особенностях отдыха в КНДР
Вице-президент АТА Мкртчян: Туристы остаются без связи на курорте в КНДР
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Отдых в КНДР сопровождается полным отключением от привычных средств связи. Российским туристам, которые собираются там отдохнуть, нужно быть готовыми к отсутствию интернета и невозможностью пользоваться мобильной связью, что становится главным неудобством при поездке, рассказал вице-президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян.
«Российские сим-карты в КНДР не работают, поэтому человек проведёт отпуск в своеобразной информационной пустыне», — отметил эксперт в разговоре с «Москвой 24».
Мкртчян добавил, что курорт в Вонсане предлагает новые отели с достойным питанием, но по уровню сервиса пятизвёздочные гостиницы соответствуют турецким «четвёркам». Путь до места отдыха требует трёх перелётов: из Москвы во Владивосток, затем в Пхеньян и далее в Вонсан. Стоимость недельного тура на одного человека составляет примерно 150 тысяч рублей.
Особенностью пребывания в КНДР эксперт назвал обязательное сопровождение гидами при любых выходах из отеля и запрет на самостоятельное посещение других районов страны. Такой отдых, по его мнению, подойдёт лишь опытным путешественникам, желающим получить нестандартные впечатления.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова оценила курорт Вонсан в Северной Корее. Дипломат отметила, что КНДР удалось построить город отелей всего за четыре года и привести его в идеальное состояние, несмотря на долгие годы экономической блокады.