«Информационная пустыня»: Туристов предупредили об особенностях отдыха в КНДР

Отдых в КНДР сопровождается полным отключением от привычных средств связи. Российским туристам, которые собираются там отдохнуть, нужно быть готовыми к отсутствию интернета и невозможностью пользоваться мобильной связью, что становится главным неудобством при поездке, рассказал вице-президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

«Российские сим-карты в КНДР не работают, поэтому человек проведёт отпуск в своеобразной информационной пустыне», — отметил эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Мкртчян добавил, что курорт в Вонсане предлагает новые отели с достойным питанием, но по уровню сервиса пятизвёздочные гостиницы соответствуют турецким «четвёркам». Путь до места отдыха требует трёх перелётов: из Москвы во Владивосток, затем в Пхеньян и далее в Вонсан. Стоимость недельного тура на одного человека составляет примерно 150 тысяч рублей.

Особенностью пребывания в КНДР эксперт назвал обязательное сопровождение гидами при любых выходах из отеля и запрет на самостоятельное посещение других районов страны. Такой отдых, по его мнению, подойдёт лишь опытным путешественникам, желающим получить нестандартные впечатления.