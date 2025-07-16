Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), несмотря на многолетнюю экономическую изоляцию, сумела возвести с нуля город-курорт Вонсан всего за четыре года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской передаче на радио Sputnik. На днях дипломат посетила КНДР в рамках визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в республику.

«Это город отелей. Их огромное количество, они все разные. Они привычны нам, кто бывает в тех самых популярных странах, в которые туристы из РФ ездят регулярно. Есть своя специфика, но она полностью укладывается в рамки мировой туристической индустрии. Но есть один нюанс: там всё в идеальном состоянии. Второй нюанс: этого города не было. Было только географическое название», — пояснила Захарова.

По её словам, на месте бывшего военного аэродрома теперь расположены дороги высокого качества, благоустроенные пляжи, автомобили и автобусы. Дипломат добавила, что КНДР смогла реализовать этот проект, стартовав с абсолютного нуля, и это с учётом перерыва, вызванного пандемией и жёсткими ограничениями.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что России хорошо знакомо, что такое санкции, а КНДР фактически находится в блокаде на протяжении многих лет, причём санкции часто выходят за рамки законных ограничений ООН, превращаясь в «беспредел западников».

Захарова подчеркнула разницу между Россией, интегрированной в мировую экономику и промышленность, и КНДР, находящейся в своего рода «кольце». Дипломат отметила, что поддержка со стороны России и Китая не позволяет «западному беспределу» полностью задушить страну. В этих сложных условиях КНДР построила курорт, где люди выживают в условиях, которые многим покажутся невыносимыми из-за западных санкций, но при этом не только выживают, но и развиваются.