Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в 140 районах

Российские военные за сутки атаковали склады, пункты размещения и объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинскими силами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Целями стали места хранения дронов и подготовки морских беспилотников, а также временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников — всего в 140 районах.