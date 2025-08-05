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5 августа, 09:16

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в 140 районах

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за сутки атаковали склады, пункты размещения и объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинскими силами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Целями стали места хранения дронов и подготовки морских беспилотников, а также временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников — всего в 140 районах.

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Ранее в район Юнаковки украинское командование перебросило спецназ 144-го центра Сил специальных операций. Его бойцы уже понесли потери. Так, в соцсетях сообщалось об уничтожении младшего сержанта Василия Фетько, служившего в этом подразделении.

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Марина Фещенко
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