Минобороны: ПВО РФ за сутки сбили 146 украинских беспилотников
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Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожила 146 беспилотников самолетного типа, применяемых ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
С начала проведения спецоперации, по данным ведомства, были ликвидированы свыше 74 тысяч дронов, а также сотни самолетов, вертолетов, танков и других единиц украинской военной техники.
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