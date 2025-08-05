Минобороны: ПВО РФ за сутки сбили 146 украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожила 146 беспилотников самолетного типа, применяемых ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С начала проведения спецоперации, по данным ведомства, были ликвидированы свыше 74 тысяч дронов, а также сотни самолетов, вертолетов, танков и других единиц украинской военной техники.