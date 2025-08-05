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5 августа, 09:19

Минобороны: ПВО РФ за сутки сбили 146 украинских беспилотников

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожила 146 беспилотников самолетного типа, применяемых ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С начала проведения спецоперации, по данным ведомства, были ликвидированы свыше 74 тысяч дронов, а также сотни самолетов, вертолетов, танков и других единиц украинской военной техники.

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Новости СВО. Армия России давит ВСУ на всех фронтах: Красноармейск в огне, в Курской области уничтожены боегруппы, Трамп скатывается в маразм, 5 августа

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки атаковали склады, пункты размещения и объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинскими силами.

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Марина Фещенко
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