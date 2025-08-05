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5 августа, 10:15

Западные модницы интегрировали ночнушки в повседневный стиль одежды

CNN: Ночные сорочки стали частью повседневного гардероба в 2025 году

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Некогда исключительно домашний предмет гардероба — ночная сорочка — трансформировался в элемент повседневного стиля. Об этом тренде говорится в материале CNN.

Как пишет телеканал, к 2025 году представительницы прекрасного пола стали свободно появляться на улицах в спальном белье, а онлайн-инфлюэнсеры активно демонстрировали разнообразные подходы к его интеграции в образы. Ярким показателем этого модного феномена является прирост числа видео с хештегом #nightgown (ночная сорочка) в TikTok на 200% за последний год.

По наблюдениям модных обозревателей, среди блогеров превалирует спрос на винтажные сорочки. Ведущие дизайнерские дома, такие как Dolce & Gabbana и Prada, уже отреагировали на тенденцию, включив в свои коллекции изысканные вариации платьев, имитирующих пижамный стиль.

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Ранее Life.ru писал, что в текущем сезоне в центре внимания пляжной моды оказались монокини. Этот фасон купальника представляет собой смелое переосмысление традиционного слитного купального костюма, где верхняя и нижняя части соединены с помощью декоративных или функциональных деталей.

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Ольга Сливченко
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