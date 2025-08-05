Киев пытается обогнать даже Европу в сносе памятников, связанных с историческим прошлым страны. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя демонтаж последнего памятника Владимиру Ленину на Украине.

«Украина сейчас хорошо известна своей борьбой с памятниками, она в этом плане пытается идти впереди Европы всей. И это тоже не красит киевский режим», — сказал он на брифинге.

Подобная практика не только вызывает недоумение, но и превращает Украину в лидера по демонтажу исторического наследия, отметил представитель Кремля.