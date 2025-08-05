«Пытается идти впереди Европы»: В Кремле оценили снос последнего памятника Ленину на Украине
Песков: Украина пошла дальше Европы в борьбе с памятниками, и это её не красит
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Киев пытается обогнать даже Европу в сносе памятников, связанных с историческим прошлым страны. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя демонтаж последнего памятника Владимиру Ленину на Украине.
«Украина сейчас хорошо известна своей борьбой с памятниками, она в этом плане пытается идти впереди Европы всей. И это тоже не красит киевский режим», — сказал он на брифинге.
Подобная практика не только вызывает недоумение, но и превращает Украину в лидера по демонтажу исторического наследия, отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине бюст Владимира Ленина — основателя Советского государства. Снос памятника произошёл после обращения инициативы «Деколонизация. Украина», которая выступает за полное уничтожение советского и российского исторического наследия на территории страны.