Цена вечного покоя: Life.ru узнал, во сколько обойдутся похороны в Москве, Петербурге и не только

Современные ритуальные услуги превратились в отлаженный бизнес-механизм, где каждая церемония имеет индивидуальную стоимость. Как поясняют эксперты отрасли, окончательная цена формируется под влиянием множества факторов. Одним из ключевых является регион, в котором будет проходить захоронение. Руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала Life.ru о ценах в разных регионах России.

В Кемеровской области средний чек на похороны примерно 60 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены выше примерно в два раза: там средний набор товаров и услуг будет стоить примерно 120–150 тысяч рублей за похороны. В это время в Ростове за похороны придётся выложить около 80 тысяч рублей. Елена Шевченко Руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение»

Шевченко подробно описала стоимость отдельных позиций. В Кемерове гроб можно приобрести от 18 тысяч рублей, в Москве его цена достигает 45 тысяч, а в Петербурге — около 35 тысяч. В Ростове стоимость гроба варьируется от 28 до 30 тысяч рублей.

«Обязательно требуется крест, чаще покупают дубовые. В Кемерове — 6 тысяч рублей, в Москве — 15 тысяч, в Санкт-Петербурге — 10 тысяч, в Ростове — 8 тысяч рублей. К кресту прилагается металлическая табличка, цена которой будет в Москве 8 тысяч, в Кемерове — 3 тысячи, в Питере — 5 тысяч, а в Ростове, как и в прошлом городе, тоже 5 тысяч рублей», — заявила специалист.

Эксперт добавила, что венки из искусственных цветов с траурной лентой стоят 10 тысяч рублей в Кемерове и 18 тысяч в Москве. Одежда для покойного в регионах оценивается в 5–10 тысяч рублей, а в столице — не менее 15 тысяч. Услуги катафалка составляют от 8 тысяч рублей в Кемеровской области до 15 тысяч в Москве и Петербурге.

Шевченко прогнозирует значительный рост цен к концу года — примерно на 30%. По её мнению, подорожание затронет не только основную похоронную атрибутику, но и расходные материалы, включая средства индивидуальной защиты.