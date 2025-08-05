В ФТС объяснили причину закрытия 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

На границе с Украиной закрыли 20 пунктов пропуска, поскольку в них больше нет необходимости. Данное решение объяснил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалёв в беседе с РБК.

По его словам, эти КПП открыли в связи с решением правительства двух государств от 8 февраля 1995 года. Однако в настоящее время «в них необходимости больше нет». Это решение затронуло автомобильные и железнодорожные переходы в Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Брянской областях.