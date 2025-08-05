МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за подготовки провокационной акции

В ответ на запланированную антибелорусскую акцию в Варшаве 9-10 августа МИД Белоруссии вызвал польского временного поверенного и вручил ему соответствующую ноту. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Руслан Варанков.

«9-10 августа текущего года в Варшаве, на площади имени Ю. Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого – нанесение ущерба Республике Беларусь», — говорится в заявлении.

Организаторами акции являются белорусские эмигранты, которых поддерживает Варшава. Эти лица известны своей деструктивной деятельностью и провокациями.

В Минске считают, что подобные недружественные действия препятствуют налаживанию конструктивного диалога между странами и негативно сказываются на белорусско-польских отношениях Белорусская сторона будет внимательно следить за развитием ситуации и оставляет за собой право на ответные меры в случае дальнейших провокаций, указали в МИД республики.