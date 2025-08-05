В Приангарье умер легендарный «охотник за бандами» Давыдов

В Иркутске ушёл из жизни Андрей Давыдов — легендарный следователь, которого в регионе называли «охотником за бандами». О его смерти «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР. Под его руководством были раскрыты сотни резонансных преступлений, в том числе десятки банд, державших в страхе Приангарье.

«Андрей Геннадьевич — настоящий профессионал следствия, способный не только раскрывать запутанные преступления, но и научивший десятки молодых людей секретам профессии. Всю жизнь имея дело с похищенными миллионами, он оставался скромным, честным и капиталов не нажил», — отметил один из учеников Давыдова, полковник юстиции Евгений Карчевский.

Андрей Давыдов прославился в 2000-х и 2010-х, когда под его руководством было раскрыто множество громких дел. Он лично участвовал в поимке и разоблачении более десяти банд, среди которых — Братское ОПС, «молоточники», банды Устюжанина, Ярцева, Скрипника и «пожарников». Только участники Братского ОПС совершили более ста убийств, включая расправу над первым зампрокурора Братска.

Кроме этого, Давыдов курировал дела о коррупции и других тяжких преступлениях. Его ученики сегодня занимают высокие посты в СКР, ФСБ и Генпрокуратуре. По словам коллег, несмотря на работу с миллионными хищениями, он оставался принципиальным, жил скромно — в небольшом частном доме на окраине города.