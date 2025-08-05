Мишустин поручил подготовить финансовую модель самолётостроения

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение генеральному директору Ростеха Сергею Чемезову разработать предложения по финансовым моделям производства авиапарка, включающего самолёты и вертолёты. Цель этой инициативы — сделать приобретение импортозамещённых воздушных судов экономически выгодным для отечественных авиакомпаний.

Во время встречи Мишустин отметил, что необходимо завершить все запланированные проекты, но особое внимание следует уделить финансовой стороне производства и формирования парка авиатехники. Он напомнил, что данный вопрос уже подробно обсуждался в июле в рамках стратегической сессии.

Глава кабинета министров подчеркнул, что все заинтересованные стороны ожидают появления новых самолётов. Он выразил уверенность в том, что корпорация прилагает все усилия для создания надёжной и безопасной техники. При этом он акцентировал важность разработки продуманной финансовой модели, которая позволит авиакомпаниям приобретать воздушные суда на выгодных условиях, даже с учётом возможных изменений макроэкономической ситуации.

Мишустин добавил, что было бы целесообразно, если Ростех совместно с правительством детально проработает эту модель. В частности, он предложил рассмотреть варианты субсидирования топливных расходов или другие меры поддержки, которые можно обсудить на правительственном уровне. Премьер-министр попросил Чемезова, как специалиста в данной области, представить свои предложения.

Кроме того, Мишустин отметил, что и другие проекты должны реализовываться с учётом интересов граждан и способствовать достижению национальных целей, определённых президентом и ожидаемых обществом.