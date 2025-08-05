По 1 тыс. рублей: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим унизительные компенсации

Один из обвиняемых по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» — Умеджон Солиев — предложил выплатить потерпевшим символическую компенсацию в размере 1 000 рублей каждому. Об этом Life.ru сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 человек — это, в основном, родственники погибших и выжившие при теракте, которым причинен тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, Солиев, выступавший под псевдонимом Мухаммад, доставил оружие из Дагестана в Москву и обеспечил исполнителей теракта боеприпасами и взрывчаткой. Его считают главой структурной ячейки террористической организации, действовавшей на территории России.

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«Обвиняемый Солиев предложил потерпевшим по одной тысяче рублей за их моральные и физические страдания», — рассказала журналистам Life.ru Трунова.

Ранее следствие выяснило, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия. Хусейн Хамидов*, по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан»** и её участников, использовал свои банковские счета для переводов денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности организации и совершения преступлений, включая покупку оружия.

Теракт в «Крокус сити холле» произошёл вечером 22 марта 2024 года, когда зрители собирались на концерт группы «Пикник». Террористы, войдя в зал, незамедлительно открыли огонь по людям, не щадя даже детей. Погибли 149 человек.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.