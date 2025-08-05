Упавшая с неба рыба оставила город без света, спровоцировав пожар

Невероятный инцидент потряс маленький канадский городок Эшкрофт в Британской Колумбии. Причиной масштабного отключения электричества и лесного пожара стали не перебои сети или ремонтные работы, а упавшая с неба рыба. Об этом сообщает Straits Times.

30 июля населённый пункт с полуторатысячным населением погрузился во тьму, а пожарные получили вызов о возгорании на площади около 0,4 гектара. Расследование показало, что виновником происшествия стали обугленные останки рыбы, обнаруженные под линиями электропередачи. Предполагается, что скопа (хищная птица), пролетая с добычей примерно в трёх километрах от реки, случайно уронила свой улов прямо на высоковольтные провода. Удар вызвал обрыв линии и искры, которые моментально воспламенили сухую траву.

Пожарные Эшкрофта с юмором предположили, что птица либо устала нести тяжёлую добычу в жару, либо «захотела жареной рыбы вместо сырой». Сама пернатая «преступница» осталась невредимой и скрылась с места происшествия, оставив за собой лишь вопросы и потушенный огонь, ликвидированный благодаря оперативным действиям местных фермеров и сотрудников пожарной службы.