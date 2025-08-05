В России признали нежелательной британскую организацию Zimin Foundation*

Британская неправительственная организация Zimin Foundation* была признана нежелательной на территории России. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, НПО оказывает содействие террористам, иноагентам и экстремистам.

«Учреждена в 2023 году в Великобритании. Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам», — отмечает ведомство.

Так, в 2025 году организацией была запущена «Программа поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования». С февраля по март фонд выделил более 30 субсидий. Помощь ушла на то, чтобы журналисты и учёные, настроенные против России, могли реализовать свои проекты. Более того, в ведомстве подчеркнули, что НПО распространяет ложную информацию о РФ из-за проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что деятельность международной организации Amnesty International* была признана нежелательной в России. Участники организации занимаются тем, что поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.