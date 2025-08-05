«Боец в душе»: Не желающий поддаваться возрасту Антонов получил травму из-за неуёмной энергии

Народный артист Юрий Антонов получил травму, из-за которой пропустил церемонию «Триумф года». Об этом рассказал поэт-песенник Владимир Ильичёв, объяснив происшествие неуёмной энергией 80-летнего музыканта.

Владимир Ильичёв о травме Юрия Антонова. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Андрей Эрштрем

«Он не хочет мириться со своим возрастом. Вот он лезет на эти лестницы, на эти стены. Он такой в душе боец», — прокомментировал Ильичёв в разговоре с Пятым каналом.

По его словам, Антонов травмировал ногу во время домашнего ремонта, оступившись на лестнице. Это уже не первое повреждение беспокоящей его конечности. Несмотря на вынужденное отсутствие на мероприятии, Ильичев подчеркнул, что артист сохраняет активную жизненную позицию и преданность патриотическим идеалам.

Поэт отметил, что песни Антонова, созданные в соавторстве с ушедшими из жизни поэтами, стали народным достоянием. Их тексты, наполненные уважением к истории и старшему поколению, продолжают звучать, сохраняя связь времён.

«Его творчество — это отражение настоящих чувств», — заключил Ильичев, подчёркивая вневременную ценность музыки маэстро.