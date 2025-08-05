США и Германия модернизировали HIMARS из-за «‎российской угрозы»‎

Реактивная система залпового огня Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) впервые произвела огневые испытания снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) в условиях, максимально имитирующих реальную боевую обстановку. Об этом сообщает американская военно-промышленная корпорации Lockheed Martin.

«Пусковая установка GMARS может быть оснащена расширенным боекомплектом из двух ракет ATACMS, четырёх ракет PrSM, двенадцати ракет GMLRS стандартной или увеличенной дальности», — говорится в официальном заявлении Lockheed Martin.

Испытания проводились на полигоне Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), где были успешно выполнены два пуска управляемых ракет GMLRS на среднюю дальность. Новая система, разрабатываемая совместно Lockheed Martin и немецкой Rheinmetall, обладает вдвое большей огневой мощью по сравнению с существующими системами HIMARS.

Разработчики подчёркивают, что GMARS создана на базе проверенных платформ HIMARS и M270, но при этом предлагает повышенную мобильность благодаря колёсной платформе Rheinmetall HX. Система специально разрабатывалась для нужд европейских стран НАТО с учётом требований к оперативной совместимости.

В пресс-релизе уточняется, что серийное производство GMARS может начаться уже в 2025 году. Основными потенциальными заказчиками системы станут страны Восточной Европы, наращивающие свои ракетные возможности.

«Пока неясно, будет ли система GMARS принята на вооружение, когда это произойдёт, и какими странами. Однако, учитывая растущую угрозу со стороны России в Европе, а также другие угрозы за рубежом, возникнет значительный спрос на относительно маневренную колесную машину, удваивающую огневую мощь HIMARS», — отмечает издание TWZ.