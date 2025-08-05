Путин встретился с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым

Глава государства Владимир Путина принял в Кремле председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Стороны обсудили приоритетные проекты корпорации, направленные на укрепление технологического потенциала страны.

Путин провёл рабочую встречу с председателем Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В частности, Шувалов представил президенту результаты деятельности ВЭБ.РФ за первую половину 2025 года. Так, ВЭБ, ключевой драйвер технологического прогресса России, управляет активами в 7,5 трлн рублей и входит в пятерку ведущих финансовых институтов страны. С капиталом 1,4 трлн рублей и его достаточностью выше 16%, банк остается под строгим надзором ЦБ, обеспечивая надёжность финансовой системы.

ВЭБ активно поддерживает проекты импортозамещения и инноваций, создавая синергетические альянсы с коммерческими банками. Портфель банка составляет 2,5% ВВП, но его потенциал роста значителен при условии привлечения новых капиталов. Через Фонд развития промышленности и другие платформы ВЭБ профинансировал тысячи инициатив — от автокомпонентов до современных поездов, укрепляя технологическую независимость России.