Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в РФ с историческим визитом

В Россию с государственным визитом прибыл Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Самолёт монаршей особы приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Эта первый визит руквоодителя Малайзии с момента установления дипломатических отношений между азиатской страной и СССР в 1967 году.