Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 11:22

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в РФ с историческим визитом

Обложка © Wikipedia / United States Embassy Kuala Lumpur

Обложка © Wikipedia / United States Embassy Kuala Lumpur

В Россию с государственным визитом прибыл Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Самолёт монаршей особы приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Эта первый визит руквоодителя Малайзии с момента установления дипломатических отношений между азиатской страной и СССР в 1967 году.

Путин 6 августа проведёт переговоры с правителем Малайзии в Москве
Путин 6 августа проведёт переговоры с правителем Малайзии в Москве

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригласил в РФ Верховного правителя Малайзии (полное название титула — Кебавах Дули Янг Маха Мулия Шери Падука Багинда Янг ди-Пертуан Агонг). Путин отметил, что Москва ждёт визита Султана Ибрагима Исмаила ибн Альмахрума Султана Искандара Аль-Хаджа. Также глава государства передал монарху свои лучшие пожелания.

BannerImage
Никита Никонов
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar