Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в РФ с историческим визитом
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В Россию с государственным визитом прибыл Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Самолёт монаршей особы приземлился в московском аэропорту Внуково-2.
Эта первый визит руквоодителя Малайзии с момента установления дипломатических отношений между азиатской страной и СССР в 1967 году.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригласил в РФ Верховного правителя Малайзии (полное название титула — Кебавах Дули Янг Маха Мулия Шери Падука Багинда Янг ди-Пертуан Агонг). Путин отметил, что Москва ждёт визита Султана Ибрагима Исмаила ибн Альмахрума Султана Искандара Аль-Хаджа. Также глава государства передал монарху свои лучшие пожелания.