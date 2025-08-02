Путин 6 августа проведёт переговоры с правителем Малайзии в Москве

В Москве 6 августа президент России Владимир Путин проведёт переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи стороны обсудят перспективы дальнейшего развития отношений.

«На 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении.