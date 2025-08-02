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Регион
2 августа, 06:32

Путин 6 августа проведёт переговоры с правителем Малайзии в Москве

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Москве 6 августа президент России Владимир Путин проведёт переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи стороны обсудят перспективы дальнейшего развития отношений.

«На 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Визит верховного правителя Малайзии в Россию с государственным визитом продлится с 5 по 10 августа.

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Напомним, что 1 августа глава государства встретился в Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед началом встречи лидеры двух стран обнялись. Также они посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.

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Наталья Афонина
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